Ce prețuri vor plăti românii pe rovinietă, începând de astăzi Reprezentanții CNAIR anunța ca sistemul pentru plata taxei de drum va fi inactiv pentru 3 ore, incepand cu miezul nopții. Așadar, rovinieta nu va mai putea fi achiziționata prin nicio metoda, iar plata prin SMS va fi intrerupta pentru 11 zile. Tot de astazi, costul rovinietei va varia, in special, in functie de valabilitate, și […] The post Ce prețuri vor plati romanii pe rovinieta, incepand de astazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții CNAIR anunța ca sistemul pentru plata taxei de drum va fi inactiv pentru 3 ore, incepand cu miezul nopții. Așadar, rovinieta nu va mai putea fi achiziționata prin nicio metoda, iar plata prin SMS va fi intrerupta pentru 11 zile. Tot de astazi, costul rovinietei va varia, in special, in…

- Romanii de pretutindeni, si nu numai, se pregatesc de un moment special, intrarea in data de 29 februarie, lucru care se intampla o data la patru ani, 2024 fiind an bisect. O data la patru ani ne confruntam cu un moment special. Avem parte de un an bisect, ceea ce inseamna ca luna februarie are […]…

- Camera Deputatilor a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede crearea unei aplicații prin care cetațenii care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa transcrie dreptul de proprietate sau sa radieze un vehicul, sa poata face acest lucru fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la un sediu al serviciilor…

- ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme in luna februarie, in mai multe localitați din țara, printre care modele Audi, BMW, Dacia, Skoda și Opel. Mașinile au prețuri cuprinse intre 450 de euro și peste 10.000 de euro, plus TVA. In cazul in care o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade…

- Lovitura pentru romanii care beneficiaza de venitul minim garantat. Circa 165.000 de oameni nu se mai regasesc pe lista asiguraților in sistemul de sanatate, ceea ce inseamna ca nu mai pot primi consultații gratuite, bilete de trimitere de la medicul de familie și rețete compensate, dar nici nu mai…

- Protestul transportatorilor a generat o prima victorie pentru industrie. Reprezentanții ASF au confirmat miercuri ca au ajung la un acord cu transportatorii și companiile de asigurari pentru schimbarea modalitații de calcul a polițelor RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a purtat mai…

- Vremea este mai calda și in acest an, de Craciun. Temperaturile ajung și la 17 grade, cu 14 grade peste ceea ce ar fi normal pentru aceasta perioada. „Vom avea un Craciun cald, asa cum de altfel ne-am obisnuit in ultimii ani sa avem, sa vorbim de perioada sarbatorii Craciunului si a trecerii dintre…

- Cand romanii se intorc acasa de sarbatori, iar in punctele de trecere a frontierei sunt cozi interminabile, salariații din cadrul Autoritații Vamale Romane intra, miercuri, in greva japoneza. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul intregului protest. Este vorba de membri ai Sindicatului…