Proteste inedite ale agricultorilor din Marea Britanie. Cum s-au prezentat în fața Parlamentului Producatori de fructe si legume britanici manifesteaza luni in fata sediului Parlamentului, la Londra, in semn de protest fata de contracte de achizitie ”nedrepte” prin care sunt legati de principalele sase lanturi de supermarketuri din Regatul Unit, si urmeaza sa instaleze 49 de sperietori, adica procentul agricultorilor care risca sa-si abandoneze culturile, relateaza AFP. Agicultorii spun ca aproape jumatate dintre ei urmeaza sa fie nevoiti sa-si intrerupa activitatea in urmatoarele 12 luni, din cauza lipsei de reglementari in sectorul agroalimentar. Ei cer cae aceste supermarketuri – ”big… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

