- Justitia britanica, care in februarie a refuzat sa ii acorde printului Harry protectie politieneasca in timpul vizitelor sale in Marea Britanie, a respins luni apelul ducelui de Sussex si l-a obligat pe acesta sa plateasca aproape toate cheltuielile de judecata in acest caz.

- Curtea de Apel Constanta a hotarat ca cererea procurorilor de stramutare era neintemeiata. “In baza art. 74 Cod Procedura Penala, respinge, ca neintemeiata, cererea de stramutare a cauzei penale nr. 4989/254/2023, a Judecatoriei Mangalia, formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia. In…

- In noiembrie 2022, Curtea de Casație se pronunțase deja in favoarea reclamantului, denumit “domnul T”, declarand ca acesta avea dreptul de a nu participa la “bauturile” de weekend organizate la locul sau de munca.Domnul T, un consultant angajat in 2011, fusese concediat pentru incompetența profesionala…

- Actorul din Peaky Blinders, Paul Anderson, a fost amendat pentru posesie de droguri, inclusiv cocaina crack, dupa ce a fost gasit in posesia acesteia și a altor substanțe in a doua zi de Craciun, cunoscuta ca Boxing Day in Marea Britanie, potrivit The Guardian.Anderson, care il interpreteaza pe Arthur…

- Agentul de politie care a dat jos GPS-urile de pe trei autospeciale ca sa nu il mai poata urmari sefii a fost concediat, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In referire la agentul de politie din cadrul Politiei Municipiului Focsani (cazul privind interventia neautorizata…

- Producatori de fructe si legume britanici manifesteaza luni in fata sediului Parlamentului, la Londra, in semn de protest fata de contracte de achizitie ”nedrepte” prin care sunt legati de principalele sase lanturi de supermarketuri din Regatul Unit, si urmeaza sa instaleze 49 de sperietori, adica procentul…

