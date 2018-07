Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest este anuntat sa aiba loc duminica, in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei”. Manifestatia face parte dintr-un lung sir de proteste care au avut loc atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, dupa adoptarea de catre Parlament a modificarilor…

- Un nou protest va fi organizat in Capitala pentru a opri adoptarea Codului penal și Codului de procedura penala. Sub sloganul “Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei!”, organizatorii ii indeamna pe cetațeni sa iasa in strada și in orașele lor pentru a protesta și impotriva unei eventuale suspendari…

- Noi proteste sunt anunțate pe Facebook in București, duminica și luni. Mitingul de duminica ar urma sa inceapa la ora 19.00, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea corupției”."#NEXTLEVEL. Poporul Suveran. Am parcurs 40 de județe, toate județele Romaniei. Acum ne vedem in Piața…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila, trei oameni cu cele mai inalte functii in statul roman dupa presedintele Klaus Iohannis, au decis sa refuze vineri invitatia de a participa la receptia organizata de ambasada SUA din Bucuresti de Ziua Americii. Presa a speculat ca presedintele…

- Plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis ref. nerevocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef Marți, 26 iunie 2018, Catalin Stoichita, fost candidat la Primaria Sectorului 5 București, a depus, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, o plangere penala impotriva…

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. Oamenii striga "Demisia", "Hotii", "PSD, ciuma rosie". Protestul intitulat "Cod rosu de OUG" a fost anuntat pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti. In difuzoarele din piata…

- Dupa ce i-a retras increderea premierului Viorica Dancila, presedintele Klaus Iohannis a facut acelasi lucru si cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, pe care il indica a fi adevaratul creier din spatele guvernarii. Cat despre Calin Popescu Tariceanu, seful statului si-a exprimat in…