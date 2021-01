Stiri pe aceeasi tema

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Romania poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin pe baza contractului semnat de Comisia Europeana cu BioNTtech/Pfizer, precizeaza autoritațile de la București. „Pe baza contractului semnat de Comisia Europeana cu BioNTtech/Pfizer, Romania poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin. In…

- Oamenii care acum se angajeaza in sectorul gazelor, considerat combustibil de tranzitie spre energia curata, vor avea peste 20 de ani aceleasi probleme pe care le au acum minerii, a afirmat, marti, Martin Moise, prim-vicepresedintele Organizatiei Patronale a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri ca acordul interguvernamental dintre SUA și Romania, in domeniul nuclear civil, a primit acordul Comisiei Europene, ceea ce permite inceperea demersurilor pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, potrivit Mediafax.

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, memorandumul prin care va acorda, in urmatorii ani, un ajutor de peste 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia in vederea restructurarii. "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin…

- Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 19% in primul semestru al acestui an, iar cantitatea extrasa in Romania, al doilea mare producator, s-a diminuat cu 10%, potrivit unui raport al Directiei Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene.Astfel, productia totala a UE a ajuns…

- Ziua de 25 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi a doua cea mai lunga zi a anului. O directiva europeana din 2001 reglementeaza schimbarea orei prin trecerea la ora de vara si invers. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekend din octombrie. In tarile…

- “Trebuie sa crestem capacitatea de implementare, trebuie simplificate procedurile atat de mult cat ne permite Comisia Europeana. Din pacate, foarte multe proceduri birocratice complicate nu provin neaparat din reglementarile europene sau din exigentele care sunt impusa de la nivel european in derularea…