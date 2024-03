Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa schimbe "radical", la nivel strategic, modul in care sunt finantate si evaluate politicile in invatamant, iar performantele scolare ale elevilor sunt "printre cele mai scazute" din Uniunea Europeana, releva raportul "Reforma invatamantului preuniversitar in Romania: consolidarea sistemelor…

- Salarizarea profesorilor, organizarea sistemului de școli, modul cum se desfașoara evaluarea acestora și cum sunt colectate datele – toate prezinta plusuri, dar și foarte multe minusuri, intr-un raport elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) la solicitarea Ministerului…

- Ministerul Educatiei afirma ca raportul privind reforma invatamantului preuniversitar exploreaza patru domenii ale politicilor educationale: evaluarea scolilor, alocarea resurselor pentru educatie, cariera didactica si sistemul de date si monitorizarea acestora, potrivit news.ro Directia Generala pentru…

- Magie cu Tutuianu. Romania va avea o economie mai solida, intreprinderi de stat mai bine administrate si venituri mai mari la bugetul statului prin operationalizarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), institutie care a fost infiintata in scopul…

- Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forte economice ale continentului, daca isi pastreaza stabilitatea politica si economica, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a participat ieri la evenimentul AmCham CEO Business Forum, potrivit Agerpres. „Am venit…

- „NU marim taxele! NU ieșim cu niciun milimetru din coordonatele financiare stabilite impreuna cu Comisia Europeana in PNRR! NU ne abatem vreo secunda de la traiectoria setata pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica!”, a spus Marcel Ciolacu.„Va mulțumesc pentru invitație,…

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- Reorganizarea inspectoratelor scolare este in atenția conducerii PNL a Ministerului Educației, insa acest proces trebuie sa parcurga o serie de etape, pentru a fi realizat in cele mai bune condiții. Aceasta acțiune constituie o operațiune complexa, ce va fi derulata in conformitate cu noile legi care…