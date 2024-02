Stiri pe aceeasi tema

- Film O'Clock International Festival, care se va desfasura intre 28 februarie si 3 martie, in universitati de film, cinematografe si alte centre partenere din Romania, Lituania, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia, Egipt si Africa de Sud, a anuntat cele 10 titluri din Competitia internationala de scurtmetraj,…

- Uniunea Europeana va gasi o solutie pentru a sprijini Ucraina, indiferent de pozitia premierului ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor important pentru Kiev, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

- Niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere de azil, in tara noastra, in ultimele 24 de ore. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.457 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Totodata, din data de 18.03.2022 si pana…

- Federația Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania solicita guvernului sa intervina de urgența pentru stoparea importurilor de zahar din Ucraina cel puțin pentru o perioada de 3-4 luni, anunța președintele Federației, Florentina Iacob.

- Adam Nemec (38 de ani), atacantul lui FC Voluntari, a declarat ca Romania este un adversar accesibil pentru Slovacia la Euro 2024. Romania face parte din Grupa E a Campionatului European din 2024, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea pay-off-ului, care se va decide intre Ucraina, Bosnia și Hertegovina,…

- Federația Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania solicita guvernului sa intervina de urgența pentru stoparea importurilor de zahar din Ucraina cel puțin pentru o perioada de 3-4 luni, anunța președintele Federației, Florentina Iacob. In adresa formulata de Federația Cultivatorilor de Sfecla de…

- Fosta solista ce spune traiește, la 54 de ani, din content pe platforme pentru adulți, Mariana Moculescu ii plange soarta primarului fugar Catalin Cherecheș. Susține ca a avut o idila cu baimareanul care nu este strain de detenție. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu are numai cuvinte de lauda…

- Ucraineanul cautat doua zile de salvamontisti, politisti de frontiera din Maramures si graniceri din Ucraina a fost gasit in viata. El este in stare grava, dupa ce a stat doua nopti pe munte, in conditii de vreme extrem de dificile, cu zapada, temperaturi scazute, viscol si ceata, scrie News.ro. Salvamont…