- OMV Petrom și Romgaz au anunțat joi dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din Marea Neagra romaneasca, Neptun Deep, care va furniza un volum total de 100 de miliarde de metri cubi de gaz și a carui producție va incepe in 2027. Planul urmeaza sa fie depus la Agenția Naționala pentru Resurse…

- Sondaj CNIPMMR Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 24-25.07.2023 un sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la creșterea salariului minim brut garantat in plata. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 887 antreprenori, au rezultat…

- Agenția de turism Kusadasi SRL, și-a cerut insolvența, primul termen fiind stabilit pentru data de 26 iulie. Kusadasi a organizat excursii cu zboruri charter din mai multe orașe spre Antalya (Turcia) și Hurghada (Egipt). Kusadasi SRL este una dintre cele mai mari și mai vechi agenții de turism din Romania,…

- Luni, 17 iulie 2023, cele doua companii energetice implicate in operarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier – Hidroelectrica (Romania) și EPS (Serbia), s-au intalnit la București in cadrul prilejuit de cea de-a suta ședința a Comisiei Mixte Romano-Sarbe pentru Porțile de…

- Planul vine in contextul in care Europa se confrunta cu o concurența acerba din partea Chinei și a SUA Printre acțiunile pe care instituțiile europene și guvernele naționale ar trebui sa le aiba in vedere se numara preluarea inițiativei in ceea ce privește ESG, promovarea IMM-urilor și modernizarea…

- Cele doua zacaminte de gaze naturale care vor fi exploatate in cadrul proiectului Neptun Deep din Marea Neagra - Domino 1 și Pelican Sud se afla la aproximativ 170 de km de țarm, in ape cu o adancime de 1 km. Vor fi instalate 3 centre de foraj pe fundul marii iar gazele extrase vor fi procesate pe o…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE O delegație a Comisiei pentru agricultura și dezvoltare rurala, condusa de Norbert Lins (EPP, DE), va vizita Romania in perioada 19 – 21 iunie. In cadrul misiunii, deputații se vor intalni cu reprezentanții autoritaților locale și naționale, grupurile de acțiune…

- Peste 55 de milioane de persoane din ȋntreaga lume au fost diagnosticate cu o forma de demența, iar cea mai comuna este cea Alzheimer – 60-70% din totalul cazurilor – arata statisticile Organizației Mondiale a Sanatații. Ȋn țara noastra, existau 279.607 de bolnavi cu demența Alzheimer, ȋn 2018, ultimul…