Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a avut o reacție dura dupa ce s-a aflat ca Roxen este reprezentanta Romaniei la Eurovision 2020. Artistul condamna TVR pentru alegerea facuta, susținand ca aceasta nu este pregatita pentru un asemenea concurs. Traistariu, care a participat de 10 ori la preselecția Eurovision, a declarat…

- Carmen de la Salciua și-a așternut și de aceasta data gandurile pe hartie, iar ceea ce a ieșit poarta numele de „Scuza-ma”, o piesa foarte sensibila, așa cum ne-a obișnuit indragita cantareața de muzica de petrecere. Piesa „Scuza-ma” a ajuns numarul 1 in Trending la doar cateva ore de la lansare, surclasand…

- Mihai Traistariu a dezvaluit ca a colaborat pentru melodia sa cu un compozitor din strainatate, dar acum, dezamagit de faptul ca nu se mai poate inscrie in competiție, anunța in Click! ca iși va incerca norocul intr-o alta țara! EUROVISION ROMANIA. Schimbare majora la editia din 2020. Cum…

- Bogdan Ioan, caștigatorul „Vocea Romaniei”, și-a lansat prima piesa din cariera și spera sa dealovitura pe piața muzicala romaneasca. Videoclipul melodiei „Tu” este unulspecial, dupa cum spune chiar interpretul.„Pentru mine, toata aceasta perioada a fost o experiența noua. Am vazut ce inseamna procesul…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey s-a clasat in fruntea topurilor americane pentru prima data in 25 de ani, scrie news.ro.Piesa a ocupat locul intai atat in clasamentul revistei Rolling Stone, cat si in Billboard Hot 100 de saptamana aceasta, scrie Variety.…

- Tanara interpreta Cleopatra Stratan a lansat o noua piesa cu tot cu videoclip, intitulata "Eu m-am pierdut".Noua piesa este despre dragoste, regrete și amintiri."S-a lansat piesa „Eu m-am pierdut”.

- Fosta solista de la Mandinga, Elena Ionescu (31 de ani), revine cu o noua piesa, „Ce e dragostea”, dupa divorțul de Dragoș Razvan Stanciu, noteaza click.ro. Solista spera ca anul ce vine sa fie unul mai bun: “In 2020 vreau sa fiu mai vizibila si, de ce nu, poate sa particip la un show de […]