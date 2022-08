Proiectul faraonic al lui Elon Musk l-ar putea costa chiar fabrica Tesla

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Elon Musk, care detine SpaceX si Tesla, a declarat ca intentioneaza sa achizitioneze clubul englez de fotbal Manchester United. Musk a postat marti anuntul respectiv pe Twitter. „In plus, cumpar Manchester United, nu-mi multumi”, a scris omul de afaceri, fara a oferi alte detalii.…

- Elon Musk, șeful Tesla, a vandut inca 7,92 milioane de acțiuni ale producatorului de automobile electrice, in valoare de aproximativ 6,88 miliarde de dolari. Vanzarile au avut loc dupa adunarea anuala a acționarilor firmei de saptamana trecuta, arata documentele citate de BBC. Musk spune ca are nevoie…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a anunțat in raportul sau pentru al doilea trimestru ca a vandut 75% din monedele virtuale Bitcoin pe care le deținea. In raportul sau de venituri, Tesla a raportat ca a vandut Bitcoin de 936 de milioane de dolari. Acest lucru arata ca firma a vandut 75% din Bitcoinii…

- Elon Musk, tata a 9 copii cu mai multe femei, a declarat vineri ca intentioneaza sa mareasca ”semnificativ” beneficiile angajatilor pentru ingrijirea copiilor, la companiile sale, inclusiv la Tesla, si ca detaliile vor fi probabil anuntate luna viitoare, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Bill Gates este de parere ca proiectele bazate pe criptomonede, precum token-urile non-fungibile (NFT-uri), reprezinta o serie de escrocherii „bazate pe teoria prostului mai mare", reiterandu-si astfel pozitia critica vizavi de activele digitale. „In mod evident, imaginile scumpe cu maimute vor imbunatati…

- Elon Musk, directorul executiv al Tesla, le-a cerut angajaților sa revina fizic la serviciu, dupa pandemia de COVID-19, sau sa paraseasca compania, potrivit unui email trimis acestora marți, relateaza Reuters