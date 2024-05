Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit duminica in Germania, intr-o vizita de stat de trei zile in vederea reafirmarii fortei cuplului franco-german si incercarii depasirii unor diferende in marile dosare europene, de la Razboiul din Ucraina si pana la rivalitati comerciale, informeaza News.ro,…

- Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat sambata ca PSD a mai castigat alegerile in trecut, dar Guvernul a fost format din partidele de pe locul „doi, trei si un pic din cinci” si social-democratii „stateau in gara si se uitau cum a trecut trenul”, iar pentru a nu se mai intampla acest lucru trebuie…

- Romania a inregistrat a doua cea mai mare crestere a intentiei de vot la alegerile europene din acest an fata de 2019, dupa Cehia, ajungand la 74%, ceea ce reprezinta nu mai putin de 19 puncte procentuale in plus fata de scrutinul de acum cinci ani, conform ultimului sondaj Eurobarometru publicat miercuri.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a felicitat Romania pentru aderarea la Schengen, aratand ca decizia s-a luat tarziu, „dar pe deplin meritat”. „Sunt recunoscator pentru rolul jucat de Romania pentru securitatea Europei. Contributia tarii dumneavoastra ca principal contributor la brigada multinationala…

- La summitul de la Bruxelles, care va avea loc joi si vineri, liderii europeni vor incerca sa inarmeze mai bine Ucraina, in fata a ceea ce ei considera a fi o amenintare rusa din ce in ce mai ingrijoratoare. Ajutorul occidental se epuizeaza si mai multi lideri europeni sunt ingrijorati ca Ucraina ar…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment pentru Romania in contextul alegerilor din perioada 15-17 martie 2024, in Rusia. Daca Vladimir Putin va caștiga din nou voturile rușilor, obținand un al cincilea mandat, perspectivele nu sunt optimiste. Vladimir Putin ar putea obține un…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…