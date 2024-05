Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a mai recuperat cadavrele a trei ostatici israelieni din Jabalia. Trupurile celor trei barbați care au fost uciși pe 7 octombrie in Mefalsim, un kibbutz de langa granița Israelului cu Fașia Gaza, au fost duse in enclava de Hamas, potrivit armatei israeliene (IDF).

- Israelul a bombardat in timpul noptii nordul Fasiei Gaza, in unul dintre cele mai puternice atacuri din ultimele saptamani, provocand panica printre locuitori si facand una cu pamantul cladirile dintr-o zona in care armata israeliana isi retrasese anterior trupele, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Armata israeliana (IDF) i-a avertizat pe palestinieni sa evite deplasarile in nordul Fașiei Gaza. „Este o zona periculoasa” in care se dau lupte, au transmis israelienii. Sute de mii de palestinieni au fugit din zona dupa ce au inceput luptele dintre Israel și Hamas. Armata israeliana a reinnoit avertismentele…

- Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev a anunțat, sambata, ca, in regiunea rusa Rostov, a fost aruncata in aer o conducta folosita de rusi pentru pomparea produselor petroliere in cisterne in scopuri militare, noteaza Ukrinform, potrivit Rador Radio Romania.

- Israelul nu mai permite UNRWA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, sa mai trimita convoaie de ajutoare in nordul Fasiei Gaza, unde civilii sunt in pragul foametei, potrivit comisarului general al UNRWA, Philippe Lazzarini, informeaza dpa."UNRWA, principalul colac de salvare pentru…

- Armata israeliana a negat vineri dimineata ca a atacat o multime care astepta ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, a facut cunoscut aceasta intr-un comunicat, noteaza AFP, conform Agerpres. "Informatiile de presa potrivit carora fortele israeliene au atacat zeci de locuitori din Gaza la un punct…

- Camioane cu ajutoare umanitare au patruns marti in nordul Fasiei Gaza, amenintata de foamete, ca parte a unui "proiect-pilot" al armatei israeliene, a anuntat aceasta miercuri dimineata, informeaza AFP, citat de AGERPRES. "In conformitate cu directivele guvernamentale, sase camioane care transportau…

- O lovitura aeriana israeliana a vizat luni o localitate de langa Baalbeck, un bastion al Hezbollah in estul Libanului, pentru a doua oara de la inceputul ciocnirilor transfrontaliere cauzate de razboiul din Fasia Gaza, potrivit unor surse de securitate, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Un avion israelian…