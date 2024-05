Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a mai recuperat cadavrele a trei ostatici israelieni din Jabalia. Trupurile celor trei barbați care au fost uciși pe 7 octombrie in Mefalsim, un kibbutz de langa granița Israelului cu Fașia Gaza, au fost duse in enclava de Hamas, potrivit armatei israeliene (IDF).

- Israelul intentioneaza sa isi extinda operatiunea militara la Rafah, i-a comunicat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, unui consilier de rang inalt al presedintelui american Joe Biden, care a avertizat impotriva unei actiuni majore in acest oras din sudul Fasiei Gaza care risca sa provoace…

- Trupele și tancurile israeliene au inaintat sambata in sectoare din Jabalia, un loc ferit pana acum de lupte. Cincisprezece palestinieni ar fi fost uciși și alții zeci raniți in aceasta zona din nordul Fașiei Gaza, relateaza Reuters, care citeaza surse medicale.Armata israeliana a progresat de asemenea…

- Armata israeliana a bombardat orașul Rafah la circa 12 ore dupa ce le-a cerut palestinienilor sa evacueze doua cartiere. Au fost atacuri aeriene și terestre, iar autoritațile palestiniene spun ca mai multe persoane au murit. Conform unui purtator de cuvant al armatei, operațiunea - anunțata de mai multa…

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o „zona umanitara” din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP. Potrivit unui comunicat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat vineri planurile pentru indelung anticipata operatiune militara in orasul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza, potrivit cabinetului sau, transmite dpa. Dupa lovituri aeriene asupra Gazei si apoi o ofensiva in nordul enclavei, armata israeliana…

- Trupele israeliene au distrus in ultimele ore mai multe lansatoare de rachete in nordul Fasiei Gaza, de unde vineri au fost lansate mai multe rachete spre Israel, si si-au intensificat ofensiva in Khan Yunis, in sudul enclavei, unde luptele nu au incetat de trei luni, potrivit agentiei EFE, preluata…