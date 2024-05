Stiri pe aceeasi tema

- Aliatilor occidentali le ia prea mult timp sa ia deciziile importante privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat in exclusivitate, luni, pentru Reuters la Kiev, la aniversarea de cinci ani de cand a depus juramantul de președinte.

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat comunitații internaționale un nou apel sa se grabeasca și sa ofere mai multe sisteme de aparare antiaeriana, sa inceapa discuții oficiale pentru ca țara sa sa intre in Uniunea Europeana și sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza Reuters.„Inca…

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Oleksii Reznikov, fostul ministru al apararii al Ucrainei demis de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in 2023, a devenit noul director al Programelor de Securitate și Aparare din cadrul think-tank-ului Institutul ucrainean al Viitorului, relateaza Ukrainska Pravda, citata de hotnews.ro .

- UPDATE 6:10 - Oficial NATO: Rusia nu are capacitatea de a lansa o noua ofensiva de succes in aceasta primavaraNATO considera, pe baza informațiilor obținute, ca este puțin probabil ca Rusia sa lanseze o ofensiva pe scara larga in viitorul apropiat, relateaza joi European Pravda citand un oficial NATO…

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…