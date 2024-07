Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Summit-ului NATO de la Washington s-a luat decizia de a inarma Ucraina la un nivel fara precedent. Conform unui comunicat emis de catre Casa Alba, Joe Biden, Klaus Iohannis, Giorgia Meloni, Olaf Scholz, Dick Schoof și Volodimir Zelenski au semnat o declarație comuna pentru a trimite armament…

- Presedintele roman Klaus Iohannis a fost semnatarul unei declaratii comune privind intarirea apararii aeriene a Ucrainei, alaturi de omologii sai american Joe Biden, si ucrainean, Volodimir Zelenski, si premierii olandez, Dick Schoof, italian, Giorgia Meloni, si german, Olaf Scholz, informeaza marti…

- Conferinta internationala privind pacea in Ucraina, organizata la cererea Kievului, s-a deschis sambata la Burgenstock, in Elvetia. Aici vor fi discutati primii pasi care sa deschida calea negocierilor de pace in razboiul declansat de Rusia in Ucraina, relateaza dpa. Sefi de stat si de guvern si alti…

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri in Italia, unde urmeaza sa participe la summitul G7, care va fi consacrat sprijinirii Ucrainei si eforturilor de incetare a focului in Gaza, relateaza AFP. Avionul Air Force One a aterizat pe aeroportul din Brindisi, iar presedintele SUA s-a urcat la…

- "Intentionam sa pregatim impreuna planul comun care va fi sustinut de toate tarile responsabile. Si luam in considerare posibilitatea, in cursul celui de-al doilea summit, de a invita un reprezentant al Rusiei si de a prezenta impreuna acest plan comun", a declarat presei europene Andri Iermak, seful…

- Volodimir Zelenski a cerut aliatilor occidentali ai Ucrainei sa ajute la intarirea apararii anti-aeriene pentru a mentine orasele tarii in siguranta. Este „inca un exemplu al nebuniei rusilor. Nu este un alt mod de a-l descrie (...). Cand le-am spus liderilor mondiali ca Ucraina are nevoie de aparare…

- Germania va furniza Kievului un sistem de aparare antiaeriana Patriot suplimentar pentru a se apara impotriva “intensificarii atacurilor aeriene ruse impotriva Ucrainei”, a anuntat sambata Ministerul german al Apararii, relateaza AFP si dpa, conform agerpres.ro. “Din cauza cresterii atacurilor aeriene…