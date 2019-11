Proiecții de film, la Râşnov Pana pe 9 noiembrie, la Rasnov se vor organiza pentru pasionații de film și de istorie o serie de proiecții de film care ilustreaza o epoca ce a marcat multe vieți și destine. Unele rezultate sunt vizibile și astazi, dupa 30 de ani. Libertate fara ziduri – 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului. Suntem in 2019. Anul unei comemorari, dar și anul unei efervescențe sociale ieșite din comunul acestor locuri și acestor timpuri. Sunt 30 de ani de atunci. Puteam sa ne naștem intr-o dictatura sau sa moștenim viața intr-un regim autoritar. Am primit LIBERTATEA. Pentru noi, cei de acum, e un fapt, o… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

