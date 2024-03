Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda fiscalitații in creștere din Romania, centrele locale de servicii de business și-au propus sa iși sporeasca efectivele cu 2.000 de oameni in acest an, iar salariile cu 7%. Asociația Business Service Leaders Romania (ABSL) a organizat, la Cluj, workshop-ul „Industria serviciilor pentru afaceri…

- O vasta necropola din epoca cuprului a fost descoperita in orașul San Giorgio Bigarello, in apropiere de Mantua, in nordul Italiei . Descoperirea necropolei s-a dovedit a fi o surpriza atat prin numarul de morminte excavate, in total 22, cat și prin datele arheologice, foarte valoroase pentru cercetatori.…

- Fundasul Ionut Larie, capitanul campioanei Romaniei, Farul Constanta, este golgeterul echipei de pe litoral, in egalul din deplasare cu FCSB, 1 1, in care a marcat din penalty, in minutul 90 4, stabilind scorul final, ajungand la sapte goluri reusite pana acum in acest campionat.Evolutia sa din partida…

- ▪Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și in servicii ▪Scadere moderata a numarului de salariați in construcții ▪Creștere accentuata a prețurilor in comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna ianuarie 2024,…

- Locuințele de pe litoral reprezinta o buna investiție pe termen lung, susțin agenții imobiliari. Acestea pot fi inchiriate in extrasezon studenților, iar vara poți avea propria ta casa de vacanța la mare.

- Ne-am obișnuit atat de mult cu sloganul „Nu mai avem industrie”, incat am ajuns sa credem ca este adevarat. Nu este, susține Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație BNR. ”Industria in Romania are o pondere mai mare in PIB decat in Germania și net superioara mediei Uniunii Europene. Da,…

- Sectorul de gaming crește rapid, iar tehnologia reprezinta unul dintre principalii factori de conducere a acestui fenomen. Tendințele cheie in tehnologia de gaming transforma fundamental industria jocurilor video. In peisajul in continua evoluție al tehnologiei de gaming, cloud gaming-ul, a aparut…

- SNTGN TRANSGAZ SA este o companie transparenta, deschisa spre dialog si bune practici corporative, o companie performanta care crede in valorile sale organizaționale si care investește permanent in educația si dezvoltarea profesionala a resursei umane de care dispune. Performanța companiei a crescut…