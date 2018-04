Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei au organizat, in perioada 29 decembrie 2017 - 1 martie 2018, un amplu proces de consultare publica privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretica. Rezultatele nu au fost edificatoare.

- Constantin Toma a facut o donație de suflet Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”. Primarul municipiului Buzau a renunțat la o serie de obiecte ce au aparținut sau au avut legatura cu personalitatea marelui om politic Alexandru Marghiloman, pentru ca toți cetațenii sa se poata bucura de ele. Zilele…

- “Cum incurajam elevii potriviți sa urmeze un liceu agricol?”, “Cum sprijinim liceele agricole pentru a pregati viitorii specialiști in agricultura?”, “Ce pot face marile ferme/afacerile agricole pentru a ajuta elevii liceelor de profil sa faca stagii de practica relevante?”, acestea sunt doar cateva…

- Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita anual la data de 22 martie, este un eveniment care aduce in centrul atentiei diferite aspecte legate de apa, de preocuparile si provocarile in gestionarea resurselor de apa. In fiecare an, Ziua Mondiala a Apei are o tema distincta. Anul acesta, la cea de-a 26-a aniversare,…

- Pe 21 martie, incepind cu ora 18.00, elevi francofoni de la doua unitați liceale vor susține un program artistic la Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei din Suceava. Elevii invața la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”. Ei au pregatit programul sub coordonarea…

- Elevii din grupul ținta al proiectului Erasmus+KA2 “How we teach and learn english” participa la lecții de geografie, biologie, educație fizica și psihologie, susținute atat de profesori din Romania, cat și de cei din țarile partenere. Pana maine, la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși se…

- Atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a lasat în urma zeci de familii îndurerate și copii traumatizați, care povestesc clipele de groaza prin care au trecut dupa ce un elev exmatriculat a deschis focul. Masacrul de la liceul din Florida a început miercuri în…

- Profesorii s-au hotarat: nu-i mai lasa pe elevi cu telefoane mobile la ore. Este una din prevederile noului regulament scolar, care are insa si exceptii. Elevii au gasit deja motive sa incalce regula.