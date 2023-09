Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile si institutiile publice, obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsul la petitiile cetatenilor Autoritatile si institutiile publice ar putea fi obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsurile la petitiile cetatenilor, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.…

- Autoritatile si institutiile publice ar putea fi obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsurile la petitiile cetatenilor, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. Obligația face obiectul unui proiet de lege depus la Senat și inițiat de trei senatori PNL „Pentru solutionarea…

- Un proiect de lege prevede ca autoritațile și instituțiile publice vor fi obligate sa comunice in termen de 10 zile raspunsurile la cererile cetațenilor, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila.

- "Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 10 zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. Pentru solutionarea petitiilor trimise, de la autoritati sau institutii publice termenul…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind infiintarea fondului de asistenta tehnica si financiara pentru dezvoltare destinat autoritatilor publice locale din Republica Moldova. Propunerea legislativa urmeaza sa fie votata de Camera Deputatilor, for decizional.

- In perioada de vara se fac licitații pentru mai multe instituții publice și asta pentru ca in aceasta perioada se fac achiziții. Iata ce iși dorește Parlamentul, mai exact Camera Deputaților, in timp ce romanilor li se pregatesc taxe noi.

- Instituțiile publice ar putea fi obligate sa publice cheltuielile de deplasare in interes de serviciu ale salariaților. PROIECT Instituțiile și autoritațile publice ar putea fi obligate sa publice din oficiu, pe site-urile proprii, informații complete privind cheltuielile de deplasare ale demnitarilor…

- Astazi a intrat in vigoare legea care le interzice funcționarilor de la ghișee sa le ceara oamenilor dosare cu șina sau copii dupa documente emise de instituțiile statului, dar practic in instituțiile publice nu s-au pus la punct proceduri pentru respectarea acestei reglementari