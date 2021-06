Incepand din aceasta luna, peste 100 de oameni vor primi timp de 3 ani suma de 1.200 de euro lunar, in Germania. In schimb, ei vor trebui sa raspunda la o serie de chestionare. Mai bine de doua milioane de oameni au aplicat pentru acest venit acordat gratuit, in cele din urma au fost alesi 122. Incepand din 1 iunie 2021 ei vor primi in fiecare luna 1.200 de euro, scrie Deutsche Welle. Evolutia proiectului-pilot este cercetata stiintific pentru a vedea impactul introducerii unui venit de baza neconditionat (VBN). Cum va decurge proiectul Participantii nu au trebuit sa prezinte dovezi ca sunt nevoiasi…