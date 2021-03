Stiri pe aceeasi tema

- Poate te-a cucerit cu rolurile lui pe Netflix, sau poate vocea lui a fost cea care te-a atras, cert este ca Michele Morrone este pachetul complet. Pe 11 martie, el pregatește un concert livestream care va fi difuzat din Sin Studio, Roma, Italia. El va canta melodiile de pe albumul cu care a facut furori…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de joi in scadere, din cauza cresterii randamentelor obligatiunilor si a volatilitatii de pe pietele din Statele Unite, care au contracarat efectul pozitiv al optimismului legat de redresarea economiei zonei euro, transmite Reuters.…

- Sectorul turistic al Portugaliei, pana nu demult aflat in plina expansiune, a inregistrat cele mai slabe rezultate anuale de la mijlocul anilor '80 si pana in prezent din cauza diferitelor interdictii si restrictii impuse la nivel global in contextul pandemiei cu noul coronavirus, conform datelor…

- Pandemia a lovit multe sectoare economice, dar in special aviația. Multe țari au restricții de circulație, numarul de zboruri s-a redus considerabil, iar turismul aproape ca nu mai exista. Mulți piloți de linie s-au reprofilat pentru a avea un loc de munca.

- Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative, estimeaza ca piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special…

- Activitatea in construcții și servicii va determina o scadere moderata a numarului de angajați, dar și o creștere moderata a prețurilor in industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul,...

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- Pandemia de COVID-19 de anul acesta a provocat haos la Hollywood, numeroase premiere mult asteptate fiind amanate, in conditiile in care lansarea in cinematografe nu a mai putut avea loc din cauza restrictiilor impuse la nivel mondial pentru a opri raspandirea virusului. Pentru a limita…