- Societatea de salubritate TEGA SA anunța ca incepand de luni, 18 martie a.c., va incepe campania de colectare a sticlelor din mediul rural. Directorul firmei, Mathe Laszlo, a explicat ca din cauza lipsei „de claritate” privind gestionarea sticlelor care nu sunt introduse pe piața in cadrul sistemului…

- Pentru a ne face o imagine mai clara despre realitate, nu putem sa ne raportam doar la ceea ce se vede și se spune in mod oficial sau in particular, ci este necesar sa apelam la mai multe surse documentare, care ne pot oferi detalii prețioase pentru a completa imaginea. Și cum, de un timp, […] Articolul…

- Un concert inedit și un spectacol muzical special va avea loc sambata, 9 martie cu incepere de la ora 18, la Biserica Unitariana din Sf. Gheorghe. Opra Monica impreuna cu trupa MoniAcustique și invitații lor: Ricardo Caria și Paul Edeleni, vor calauzi publicul in lumea fascinanta a muzicii fado, intr-un…

- Premierul Marcel Ciolacu considera ca autoritatile statului roman trebuie sa acorde o atentie sporita judetelor Mures, Harghita si Covasna si sa faca cunoscute realizarile Guvernului Romaniei in aceasta zona. Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la finalul conferintei judetene a PSD Covasna, ca, daca…

- Poliția Locala Sfantu Gheorghe anunța ca angajații instituției acorda o atenție deosebita fața de parcarea sau staționarea neregulamentara a autoturismelor pe strazile din oraș, inclusiv in stațiile de taxi și in apropierea stațiilor de autobuz. Potrivit Biroului de presa, numai de la inceputul acestui…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la circa 10 kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, va avea program prelungit in data de 24 ianuarie, au anuntat, luni, autoritatile locale. „Vesti bune pentru cei care iubesc sa schieze sau sa se dea cu placa. Miercuri, 24 ianuarie, partia de la…

- Societatea de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe afirma ca numarul containerelor de gunoi distruse de persoane necunoscute s-a inmultit in ultima perioada si le solicita cetatenilor sa dea dovada de spirit civic si sa anunte Politia daca sesizeaza astfel de acte de vandalism. Conducerea societatii…

- Societatea de salubritate TEGA S.A. anunța clienții sai ca si in acest an beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de colectare a deșeurilor daca o vor achita in avans, pentru intreg anul, și de o reducere de 5% pentru plata anticipata pe șase luni. Ținand cont de faptul ca valoarea taxei de salubritate…