TEGA continuă campania de colecatare a sticlelor de la populație! Societatea de salubritate TEGA SA anunța ca incepand de luni, 18 martie a.c., va incepe campania de colectare a sticlelor din mediul rural. Directorul firmei, Mathe Laszlo, a explicat ca din cauza lipsei „de claritate” privind gestionarea sticlelor care nu sunt introduse pe piața in cadrul sistemului garanție-returnare, implementat in Romania incepand cu data de […] Articolul TEGA continua campania de colecatare a sticlelor de la populație! apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom va aloca in acest an peste 3 milioane de euro pentru plantarea a 25 de paduri urbane in 14 orase, in cadrul proiectul „Romania planteaza pentru maine”, a anuntat, marti, compania. In paralel, producatorul de energie va continua actiunile de plantare in zonele care au nevoie de interventie,…

- 180 de persoane vor participa sambata, 9 martie a.c., la a V-a ediție a Balului Portului Popular organizata la Covasna, de Asociația Cultural Creștina „Justinian Teculescu” și Hotelul Montana din localitate. Petruța Zaha, reprezentanta organizatorilor, a declarat…

- In fiecare an, 28 februarie reprezinta o zi de o mare importanța, data la care Regele Carol al II-lea a aprobat prin Inaltul Decret Regal nr. 468 din 1933, ,,Regulamentul de funcționare a Apararii Pasive contra atacurilor aeriene’’, avand ca scop ,,limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra…

- Fenomenul inșelaciunilor in mediul online pare sa fie unul in permanenta inovare, cunoscand o rata foarte rapida de dezvoltare si diversificare. Expansiunea tipurilor de dispozitive care fac posibila accesarea mobila a internetului a dus la cresterea exponentiala a numarului de utilizatori și, implicit,…

- MOL Romania și Fundația pentru Parteneriat au lansat cea de-a 18-a ediție a Programului Spații Verzi, cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania, care are rolul de a susține dezvoltarea unor proiecte de mediu și implicarea tinerilor in inițiativele de protejare a naturii.…

- La data de 18 ianuarie 1919, la Paris, au inceput lucrarile Conferinței de Pace, ce avea ca obiectiv stabilirea noii configurații teritoriale rezultate dupa terminarea Primului Razboi Mondial, la care au participat 27 de state, printre care și Romania. Delegația romana, condusa de Ionel Bratianu, președintele…

- Volumul, alcatuit din doua parți („Marturii ale unei vieți octogenare”, respectiv, „Studii științifice, articole și personalitați ale ingineriei construcțiilor din Romania”), pe care-l supunem analizei de fața, se numește „Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani” și a aparut, in anul 2023, la Editura Eurocarpatica.…

- Ecaterina Teodoroiu, pe numele sau adevarat Catalina Toderoiu, cea care a fost supranumita „Eroina de la Jiu” pentru vitejia si devotamentul de care a dat dovada pe campul de lupta, s-a nascut la 14 ianuarie 1894, intr-o familie de tarani din comuna Vadeni, judetul Gorj, conform actului de nastere nr.…