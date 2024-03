Peste doi ani, țara noastra va avea o putere neta disponibila de peste 23 GW, majoritatea fiind capacitați de energie verde, arata datele Transelectrica consultate de wall-street.ro.

Conform prognozei Transelectrica, care ia in calcul capacitațile noi programate sa intre in Sistemul Energetic Național, dar și cele care urmeaza sa fie casate, in 2024 Romania are o putere neta disponibila de 19,3 GW, in 2025 va ajunge la 21,4 GW, iar in 2026, la 23,7 GW.

Adio, carbune

Capacitațile nucleare vor ramane la același nivel, 1,3 GW – reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda vor fi gata, cel…