Stiri pe aceeasi tema

- Impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor impozite, potrivit unei analize EY Romania. "Anul…

- Statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populației civile afectate de razboiul dintre Israel și Fașia Gaza. Astfel, avand in vedere situația de securitate din Orientul…

- Statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populației civile afectate de razboiul dintre Israel și Fașia Gaza.

- „Obligativitatea prim-ministrului de a participa este trecuta in Regulamentul Senatului, dar se pare ca domnul Ciuca nu vrea sa-l deranjeze pe domnul Ciolacu, sa-l puna in situatia penibila in care ar fi trebuit sa raspunda la niste intrebari clare si precise privind starea jalnica in care se afla economia…

- Viața omului este cea mai importanta. O gospodarie stricata de urși se repara, o culta distrusa de urși poate fi despagubita, dar viața omului nu poate fi masurata și nici redata, daca a fost curmata de un animal salbatic. La Dialogurile Puterii, ministrul Mediului, Mircea Fechet, ne spunea ca, ministru…

- Practic, in situația in care un șofer dintr-un alt stat membru savarșește o contravenție grava pe teritoriul Romaniei, autoritațile romane vor putea sa-i aplice sancțiuni privitoare la dreptul de a conduce.In mod identic, daca un șofer roman are carnetul suspendat in alta țara, nu va mai putea conduce…

- Exista comune in care localnicii ar trebui sa parcurga zeci de kilometri pana la cea mai apropiata unitate medicala. Aceasta este cruda realitate in care traiesc mii de oameni in Romania anului 2024, din cauza unei guvernari deficitare.„Am avut un numar de 250 de persoane cu cazuri diverse, cu afecțiuni…

- Un document intrat in posesia ziarului Libertatea arata cum a verificat statul targul de Craciun al Primariei Sectorului 3.Cu o luna inainte ca ISU sa admita ca Hala Laminor n-are autorizație de securitate la incendiu, apoi sa amendeze cu 42.000 de lei Primaria Sectorului 3 pentru organizarea Revelionului…