Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situatia de securitate din Orientul Mijlociu, care a generat si o criza umanitara in Fasia Gaza, statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populatiei…

- Statul roman a decis sa trimita echipamente și materiale medicale, in valoare de 357.000 de lei, in sprijinul spitalului de campanie iordanian din Fasia Gaza, potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.„Avand in vedere situația de securitate din Orientul Mijlociu,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a hotarat sprijinirea spitalului de campanie iordanian din Fasia Gaza, fiind trimise in zona echipamente si materiale sanitare. ”Avand in vedere situatia de securitate din Orientul Mijlociu, care a generat si o criza umanitara in Fasia Gaza, statul roman,…

- Statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populației civile afectate de razboiul dintre Israel și Fașia Gaza.

- SUA s-au opus, marti, fara a fi o surpriza, unui proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU care cerea o incetare imediata a focului in scop umanitar in Fasia Gaza, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Treisprezece tari din cele 15 ale Consiliului de Securitate au votat in favoarea…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca pune in dezbatere publica un proiect de lege prin care se doreste eliminarea riscurilor dobandirii in mod ilegal a cetateniei romane. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea si completarea…

- Un grup de 14 persoane, cetațeni romani și familiile acestora, evacuate din Fașia Gaza, a ajuns in Romania, informeaza, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE precizeaza ca, luni, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstituționale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo…

- O persoana cu dubla cetațenie, israeliana și romana, ostatica in Fașia Gaza, a murit, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Romania. Anunțul a fost facut sambata seara. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației de securitate din Statul…