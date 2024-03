Stiri pe aceeasi tema

- Ora Pamantului, ediția nr. 18: sambata, 23 martie, iluminatul public din Piața Primariei Pitești va fi intrerupt, in intervalul 20:30 – 21:30! Cel mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour/Ora Pamantului, celebrat anual la sfarșitul lunii martie, reunește milioane de oameni, instituții și…

- ONG-ul de Mediu WWF Romania (Fundația Mondiala a Naturii) a emis un comunicat de presa in care a exprimat ingrijorarea fața de adoptarea noului Cod Silvic de catre Guvern, considerand ca acesta va avea consecințe negative asupra padurilor din țara. Potrivit organizației, ”se va putea taia cat poate…

- Guvernul Romaniei a adoptat, joi, proiectul de lege pentru noul Cod Silvic. In acest sens, WWF-Romania (Fondul Mondial pentru Natura) susține ca acesta va genera mai multe probleme grave pentru silvicultura. Organizația mai adauga ca toate argumentele si propunerile tehnice pe care le-a susținut au…

- In atenția parlamentarilor se afla in aceste zile o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru modificarea și completarea art.337 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. Potrivit acestui…

- In contextul in care pe 28 februarie autoritațile de la Tiraspol ar urma sa ceara anexarea Transnistriei la Rusia, este posibil ca Putin sa incerce sa speculeze cu ajutorul serviciilor secrete și opțiunile pro-ruse ale locuitorilor din Autonomia Gagauza, din sudul Republicii Moldova, care sunt in procent…

- "Vinovații fara vina" - Marcel Ciolacu: "M-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții"Mare adevar a scapat Marcel Ciolacu in momentul in care s-a plans de asta... Insa ”tampeniile facute de alții” i-au fost mai aproape decat ar vrea el sa lase impresia...…

- Cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024? Iata o intrebare la care ministrul muncii și protecției sociale, Simona Bucura-Oprescu, a oferit un raspuns cat se poate de clar. Ministrul muncii anunța cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024 Potrivit celor mai…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat, vineri, ca Ministerul de Finante va incepe o campanie de informare cu privire la instaurarea obligativitatii facturii electronice. ‘Vreau sa amintesc de implementarea unei decizii hotarate de Executiv cu ceva vreme in urma, instaurarea…