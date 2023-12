Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci in intreaga tara incepand de marți - miercuri, dupa care, spre duminica, se va incalzi usor. Dupa cateva zile, urmeaza o noua racire. Meteorologii anunța variații notabile de temperatura noaptea.

- Incepand de marți, 7 noiembrie 2023, vremea in Romania se racește. O masa de aer rece se va face simțita in mai multe teritorii din țara, atragand dupa sine precipitații ce in unele zone vor lua forma ninsorilor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo. Se racește vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut o noua precizare de ultima ora. A fost emis un nou anunț in materie de vreme pentru perioada urmatoare. Meteorologii au actualizat prognoza și au precizat ce temperaturi vom avea in acest weekend. Vremea se schimba din nou in toata țara. Iata ce…

- Vremea va fi in continuare mai calda decat normalul perioadei, pana la finalul primei saptamani, apoi temperaturile incep sa scada pana la medii de 12 - 13 grade, potrivit prognozei pe doua saptamani transmisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).BanatIn primele doua zile din interval,…

- Vremea in noiembrie 2023: Prognoza METEO pe patru saptamani. Urmeaza o luna cu temperaturi neobișnuite Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru perioada 30 octombrie – 27 noiembrie și anunța o luna cu vreme neobișnuita. Temperaturile in luna noiembrie vor fi mai ridicate decat cele normale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca aproape toata țara se afla duminica sub cod galben de vant, cu perioade de intensificari care pornesc din est și sud și se extind treptat in mai multe zone. Duminica incepand cu Duminica incepand cu ora ora 10,00 pana la ora 23,00 vor fi intensificari…

- Temperaturile vor fi in general mai mari decat cele specifice perioadei, se arata in prognoza pentru intervalul 2-30 octombrie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Saptamana 02.10.2023 – 09.10.2023Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza de specialitate pentru perioada 25 septembrie – 8 octombrie. Astfel, conform meteorologilor, vremea va ramane mai calda pana la finalul lunii septembrie, fata de perioada din calendar, insa din 1 octombrie in majoritatea regiunilor, valorile…