Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Agenției Naționale de Meteorologie au emis prognoza valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Primele doua zile vor fi calde, apoi vremea se racește brusc. Probabilitatea de precipitații e mare in zilele de 6, 7 și 8 martie și dupa 11 marti

- Specialiștii Agenției Naționale de Meteorologie au emis prognoza valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Primele doua zile vor fi calde, apoi vremea se racește brusc. Probabilitatea de precipitații e mare in zilele de 6, 7 și 8 martie și dupa 11 martie. BANATIn primele doua zile din interval…

- Vremea va inregistra variatii pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, insa temperaturile medii se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, iar precipitatii se vor inregistra in majoritatea regiunilor in intervalul 12 -14 februarie si dupa 18 februarie, conform prognozei publicate de…

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in urmatoarele doua saptamani, urmand ca in a doua parte a lunii februarie temperaturile sa fie, in general, apropiate de cele normale, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.01.2024 – 5.02.2024…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie – 19 februarie 2024. Astfel, in urmatoarele patru saptamani, vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in cea mai mare parte a tarii, in timp ce precipitatiile vor fi deficitare,…

- Vremea va fi rece, chiar geroasa in aceste zile, și se vor inregistra precipitatii in intreaga tara. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 8 – 21 ianuarie. Banat In prima saptamana, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu medii…

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in prima saptamana a lunii ianuarie, la nivelul intregii țari, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat In prima saptamana, valorile termice se vor menține peste normele specifice inceputului…

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada, in toata tara, saptamana urmatoare, anunta luni meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, precizand ca vremea va fi deosebit de calda in Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia in prima parte a intervalului.