Prognoza meteo actualizată | Vreme mai rece decât în mod obișnuit, anunțată de ANM - Până când ține valul de GER „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice sa coboare pana la valori de -21...-20 de grade, in special in estul Transilvaniei, iar in noaptea de miercuri spre joi, indeosebi in zonele estice și centrale, pana la -16...-15 grade.De asemenea, pana in aceasta seara la ora 23:00, mai raman sub incidența avertizarilor meteorologice de cod galben… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

