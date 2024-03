Florinela Georgescu, ANM, anunță că urmează ca temperaturile să crească semnificativ după care v-a urma un nou val de aer foarte rece "Ne așteptam, pe parcursul nopții care urmeaza și maine, in prima parte a zilei, sa mai fie precipitații mixte, in Moldova, in partea de est a Transilvaniei, in zonele montane, in special in cele inalte, sa mai ninga in Carpații Orientali și Meridionali.In partea de sud a Moldovei, in Dobrogea și in Muntenia, sa mai ploua trecator. Vor fi precipitații slabe pe arii restranse, dar cu aspect de iarna.De vineri, vremea se va incalzi, vor fi destul de puține ploi, deci un aspect frumos al vremii pentru vineri, sambata și duminica.Pentru joi maximele sunt de 15, 16 grade Celsius, iar pentru urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

