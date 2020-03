Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in perioada 23 februarie – 15 martie, o crestere cu 37,2% a vanzarilor in retail, fata de acelasi interval de timp al anului trecut, cele mai importante salturi fiind consemnate la produsele de ingrijire personala si la alimente, potrivit unei analize a companiei Nielsen, citate…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, spune Florin Citu, ministrul de finanțe, fost premier desemnat, autoretras. „Daca estimarile facute in aceste…

- Procurorul #rezist Bogdan Pirlog ii cere președintelui Klaus Iohannis, prin intermediul asociației sale, “Initiativa pentru Justitie”, sa nu-l numeasca pe Bogdan Licu in funcția de prim adjunct al procurorului general al Romaniei. Documentul inaintat catre Președinție este semnat atat de Pirlog, cat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…

- Informație bomba dezvaluita in ordonanța prin care soții Iohannis au primit clasare in dosarul caselor. Președintele Klaus Iohannis are dosar la Agenția Naționala de Integritate, dar acesta a fost pus la pastrare pe timpul cat ocupa funcția de președinte al Romaniei. Dezvaluirea este facuta de luju.ro,…

- Contract semnat pe 20.000 de lei pentru 10 ore de munca pe saptamana de Victor Costache, la 3 zile dupa ce a depus juramantul ca ministru al sanatații, cu o policlinica pe care apoi a favorizat-o sa obțina contracte pe bani publici. Libertatea a publicat, joi, mai multe documente electronice din…

- Vestea morții fostei jurnaliste Cristina Țopescu a creat un șoc, dar și o mare tristețe in toata țara. Prietenii și cunoscuții Cristinei Țopescu sunt paralizați de durere. Mulți dintre ei au povestit ca, pentru prima oara, Cristina Țopescu nu a raspuns la mesajele de sarbatori, dar nimeni nu s-a putut…

- Un avion al companiei Fly Dubai cu 189 de pasageri la bord, majoritatea romani, a ratat de doua ori plecarea spre Dubai. Aeronava a decolat de doua ori, insa de tot atatea ori a fost nevoie sa se intoarca. Un pasager a povestit miercuri la Antena 3 ca toți calatorii, inclusiv angajații firmei aeriene,…