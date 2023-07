Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea este in grafic cu elaborarea noului Plan Urbanistic General (PUG) al Capitalei, urmand ca, pana la finalul anului, sa aiba o varianta preliminara a acestuia, a declarat primarul general, Nicusor Dan.

- Bucureștiul ar putea avea 61 de cartiere, un port și un nou aeroport! Capitala ar putea fi reorganizata dupa un nou plan urbanistic, așa cum Bucureștiul n-a avut in ultimii 20 de ani. Unele dintre cartiere iși vor pastra numele, altele vor disparea. In zona de Sud va exista un nou cartier, IMGB, pastrand…

- Bucureștiul ar putea sa fie reorganizat in 61 de cartiere, sa aiba legatura cu un port și sa dispuna de un aeroport in partea de sud. Nu sunt simple vorbe, ci așa prevede noul Plan Urbanistic General (PUG) pus in dezbatere publica de Primaria Generala a Capitalei (PMB). Cartierele actuale iși pastreaza…

- Primaria Generala a Capitalei (PMB) a pus in dezbatere publica noul Plan Urbanistic General (PUG), care prevede organizarea administrativa a Bucureștiului in 61 de cartiere și ia in calcul conectarea rutiera și de transport public cu un port și un nou aeroport in zona de sud, potrivit Buletin de București.Majoritatea…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri suspendarea executarii pedepsei de 7 ani de inchisoare și rejudecarea procesului omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat in 2017 pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, estimeaza ca la finele acestui an vor incepe lucrarile pentru reabilitarea a 30 de kilometri de linii de tramvai, din totalul de 50 scosi la licitatie, informeaza Agerpres."Trebuie sa dai un avantaj competitiv transportului public si asta o sa facem. Am…

- Avarie majora in rețeaua Termoenergetica, peste 600 de blocuri și chiar și Spitalul Militar au ramas fara apa calda. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie. Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica,…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe FC Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0, marti seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in etapa a patra din faza play-off a Ligii a II-a de fotbal. Victoria i-a adus revenirea pe primul loc al clasamentului. Suporterii celor doua echipe s-au batut pe strazile Capitalei,…