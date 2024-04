Stimularea dezvoltării durabile și a creșterii economice a Bucureștiului: abordarea One United Properties Conform proiecțiilor The Economist, Romania va continua sa aiba una dintre cele mai mari rate de creștere economica din UE pana in 2028, iar capitala noastra se afla in fruntea acestei traiectorii. Bucureștiului este atractiv nu doar pentru semnificația sa istorica, ci și pentru potențialul sau ca centru al inovației, de business sau cultural. Este a șasea cea mai mare capitala europeana și, istoric, contribuția Bucureștiului la PIB-ul național a depașit 28%, prin urmare, anul acesta este estimat ca PIB-ul Capitalei sa fie de aproximativ 98 de miliarde de euro. Acest lucru face ca economia Bucureștiului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

