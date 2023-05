Stiri pe aceeasi tema

- Deși cifrele actuale ale economiei il contrazic, Nicolae Ciuca este optimist și spune ca putem avea inflație de sub 10% inainte de sfarșitul anului. In ultimul raport de date prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, in timp ce in Romania a scazut de la 12,2%, pana la 10,4%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost…

- Romania a importat, in primele trei luni ale acestui an, 30.200 tone de lapte brut, in scadere cu 13,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce cantitatea de lapte de vaca preluata de unitatile de procesare a crescut cu 13,4% in perioada mentionata, totalizand 289.740 tone, potrivit datelor…

- Cantitatea de lapte de vaca colectata in Romania in primele 3 luni din acest an a fost de circa 290.000 de tone, a anunțat luni Institutul Național de Statistica. Aceasta cantitate s-a „transformat” an lapte de consum (90.000 tone), smantana, iaurt, unt și branzeturi. Producția de unt a avut cea mai…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, cu ocazia prezentarii Raportului trimestrial asupra inflației, ca se așteapta la unele scaderi ale prețurilor alimentelor, menționand aici uleiul. ”Dar la alte produse nu putem sa ne dam seama. Dar suntem aproape siguri ca nu vor mai urma creșteri mari de…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele doua luni cu 9%, la 15,034 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 5,4%, la 19,419 miliarde euro, comparativ cu 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 4,384 miliarde euro, mai mic cu 232 milioane euro (-5%) decat cel inregistrat in…

- Masurile stimulative adoptate de Guvernul liberal Nicolae Ciuca au condus la o creștere a sectorului construcții in ianuarie 2023 cu aproape 6% fata de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Constructiile ingineresti, adica infrastructura,…

- Cele mai mari salarii sunt in zona de IT, producția și extracția de gaze, energie electrica și apa, prelucrarea tutunului, informații și comunicații, anunța Institutul Național de Statistica.