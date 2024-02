Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip „ransomware” asupra serverelor de producție pe care ruleaza sistemul informatic „HIS”. Ca efect al atacului, sistemul este nefuncțional, fișierele și bazele de date sunt criptate. Au fost afectate de atacul cibernetic…

- Lansat in Romania in 2015, Uber aniverseaza 9 ani de existența in țara. De la prima cursa in București intr-o zi de februarie pana la milioane de utilizatori in Romania, impactul companiei in mobilitate a crescut de-a lungul ultimilor 9 ani. Momente cheie in istoria Uber in Romania Uber ofera o retrospectiva…

- Orasul de sub Tampa a primit in 2011 titulatura de „Capitala Verde a Romaniei” pentru implicarea in proiectele de protectia mediului. Brasovul a surclasat atunci orase ca Timisoara, Cluj, Braila, Slobozia, Alexandria, Deva, Sfantu Gheorghe, Zalau si Sectorul 2 al Capitalei si a adunat cel mai mare punctaj.…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele luna privind rata inflației. Rata inflației de la inceputul anului a fost de 6,3%, in timp ce creșterea prețurilor a fost de 11,2%.”Indicele preturilor de consum in luna noiembrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2023 a fost 99,99%. ▪ Rata…

- Romania se situeaza pe locul intai in regiunea Europei de Sud-Est și pe doi, la nivel mondial, din cele 25 de țari in care opereaza platforma de food-delivery Glovo, dupa Spania, potrivit unui comunicat de presa al companiei. In topul preferințelor culinare din acest an se mențin burgerii, shaorma și…

- La final de 2023, Glovo a prezentat o analiza la nivel global și local a preferințelor consumatorilor sai in ultimul an. In ceea ce privește numarul de comenzi, Romania se situeaza pe locul intai in regiunea Europei de Sud-Est și pe doi, la nivel mondial, din cele 25 de țari in care opereaza Glovo,…

- ”De maine, copiii pot trimite Mosului scrisori prin Posta Romana, iar Mosul s-a angajat ca va raspunde fiecarei scrisori in parte, prin intermediul spiridusilor sai si a postasilor. Campania «Cutia postala a lui Mos Craciun» se desfasoara in perioada 8 – 21 decembrie, pentru prima data in toata tara.…

- La București a avut loc tragerea la sorți a partidelor turului 1 din Cupa Romaniei la handbal feminin, in care joaca și echipele din primul eșalon, mai puțin cele angrenate in cupele europene. Formația noastra, Activ Prahova Ploiești, a ”nimerit”, in cazul calificarii pe taboul principal al intrecerii,…