Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Alunelul din Capitala este in continuare un pericol pentru vizitatori. La doar cateva zile de la moartea unui copil strivit de o creanga, un alt copac a cazut in apropiere de trecatori. De aceasta data, nicio persoana nu a avut de suferit.

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost accidentat grav dupa ce un copac a cazut peste el in fondul forestier Roșia de pe raza localitații Poiana Stampei. Potrivit ISU Suceava, avand in vedere ca zona in care a avut loc accidentul este greu accesibila, la fața locului au acționat echipaje formate din…

- Un accident tragic s-a petrecut intr-o padure din Prahova, la Crasna, in apropiere de localitatea Izvoarele, unde un muncitor forestier a fost strivit de un copac proaspat taiat.Barbatul in varsta de 48 de ani era muncitor intr-o exploatație forestiera.Accidentul s-a petrecut intr-o zona greu accesibila,…

- Barbatul avea 48 de ani si muncea intr-o exploatatie forestiera in comuna Crasna, sat Izvoarele. Muncitorul a fost lovit de trunchiul unui copac, a anuntat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova.

- Intrebat marti seara, intr-o emisiune la TVR, ce parere are despre prestatia autoritatilor romane cu privire la conflictul armat din Ucraina, Catalin Drula a raspuns: “Timida si de follower, adica cei care urmeaza pe ceilalti”. “Am fi putut fi primii in anumite masuri incepand din primele zile, de…

- Momentul in care avionul cu peste 130 de persoane la bord s-a prabușit a fost filmat. De pe camerele de supraveghere se poate observa cum aeronova pica cu mare viteza intr-o padure. Ulterior, a izbucnit un incendiu uriaș.

- Holdingul turcesc, Koc Holding, care deține 41% din compania joint venture Ford Otosan este un colos industrial din Turcia, care mai are afaceri in Romania. Ford Otosan este o firma mare in Turcia. Produce 455.000 de mașini pe an. O informație neașteptata a fost transmisa luni de catre Ford Romania.…

- Cativa tineri portughezi iesisera la o plimbare cu bicicletele pentru a se bucura de frumoasele peisaje dintr-o padure din Portugalia. Dar, in loc sa aiba parte de o experienta placuta in natura, au fost martorii unei scene inimaginabile; un caine legat de un copac atat de strans, incat abia putea sa-si…