- Polițiștii deplasați la fața locului au identificat un copil de patru ani, caruia i se efectuau manevre de resuscitare de catre echipajul medical.Totodata a fost identificat și un barbat de 35 de ani, tatal copilului. Din verificari a reieșit ca acesta a taiat un copac, care a cazut, lovindu-l pe fiul…

- Un copil de patru ani a murit, miercuri, 31 ianuarie 2024, lovit in cap de un copac taiat de tatal lui, intr-o padure din Prahova. Medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cel mic, din nefericire.

- La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Apostolache au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca un minor de 4 ani ar fi fost lovit de un copac, in timp ce se afla in padure, cu tatal sau. Polițiștii s-au deplasat la fața […]

- ”La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Campina, au fost sesizati despre faptul ca pe aleea aferenta strazii Garii, din comuna Filipestii de Padure, s-a produs un accident rutier”, a transmis, miercuri seara, IPJ Prahova.Sursa citata a precizat…

- Doi copii mici au murit și alți doi, impreuna cu patru adulți, au fost raniți dupa ce mașina cu care circulau a lovit un copac și s-a rasturat. Accidentul s-a produs marți seara pe E 85, in localitatea Racaciuni, județul Bacau. Un conducator auto, de 28 de ani, din județul Vrancea, in timp ce conducea…

- Cornel Dinicu este de negasit! Apropiații acestuia sunt de parere ca acesta a murit in timpul incendiului. Ipoteza apropiaților este intarita de faptul ca acesta nu a raspuns la telefon pana la acest moment. In prezent, pompierii fac demersuri pentru a da de urma celor doua persoane disparute. Printre…

- In aceasta dimineața, in localitatea Tohani s-a produs un incendiu la un operator economic cu funcțiuni de cazare și restaurant. Pentru gestionarea situației operative, la nivelul județului Prahova a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Astfel, au fost angrenate urmatoarele forțe de intervenție:…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la o pensiune din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Opt persoane au ramas blocate in flacari, dupa ce incendiul a cuprins intreaga cladire. Trei oameni, un copil și doi adulți, au fost gasiți carbonizați. Alte doua persoane au suferit arsuri…