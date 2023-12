Producătorul chinez de automobile electrice Nio a atras o investiţie de 2,2 miliarde de dolari de la vehiculul de investiţii CYVN din Abu Dhabi Investitia vine in timp ce Nio, cu vanzarile de vehicule electrice si profitabilitatea aflate sub presiune intr-un razboi al preturilor inceput de Tesla, a incercat sa sporeasca eficienta reducand o zecime din forta de munca si amanand proiectele care nu fac parte din activitatile de baza. Acordul, ar urma sa se incheie in ultima saptamana a lunii decembrie, ar duce participatia CYVN la 20,1% din totalul actiunilor emise si aflate in circulatie ale Nio, dupa o investitie de 1 miliard de dolari in iulie, a declarat Nio intr-un comunicat pe site-ul sau. Acest lucru ar face din CYVN cel mai mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

