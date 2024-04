Producătorul auto Chery din China va deschide primul său centru de producţie european, în Spania Masinile vor fi produse mai tarziu in acest an la o fabrica pe care producatorul auto japonez Nissan a inchis-o in 2021, ajutand la recuperarea unora dintre cele 1.600 de locuri de munca directe pierdute. Chery, partenerul junior al companiei mixte, va incepe sactivitatea cu producerea vehiculelor sale Omoda, in timp ce actionarul majoritar EV Motors va incepe sa produca propriile sale vehicule in trimestrul al patrulea, a spus compania spaniola. „Vad pasul ca o confirmare a angajamentului clar al Chery fata de Europa. Aceasta decizie dovedeste ca Chery a venit pentru a ramane”, a declarat Jochen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

