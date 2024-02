Atac armat într-o piață din Georgia. Un bărbat a deschis focul și a ucis mai multe persoane Au fost clipe de groaza intr-o piața locala din Rustavi, Georgia! Un barbat inarmat a deschis focul și a tras in mai multe persoane aflat in piața. Atacul s-a soldat cu patru morți și un ranit. Printre victime se numara unchiul și varul atacatorului, transmite BNN . Atacatorul a fost prins. Autoritațile au confirmat cele intamplate, insa nu au precizat ce tip de arma de foc a fost folosita și nici nu au dat vreun indiciu cu privire la motivul care a stat la baza incidentului. Ultimul schimb de focuri de arma din Georgia a fost in ianuarie 2023, cand un fost soldat a luat șase vieți, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, astazi, dupa un atac armat intr-o piata din orasul georgian Rustavi. O alta persoana a fost ranita, potrivit Reuters . Un barbat a deschis focul intr-o piata din orasul georgian Rustavi, la 20 de kilometri de capitala Tbilisi, a anuntat Ministerul de Interne. Ministerul a precizat…

- Barbatul inarmat, „nascut in 1988, a tras mai multe focuri de arma intr-o piața din orașul Rustavi”, a precizat ministerul intr-o declarație, relateaza Reuters și AFP.“Patru persoane au fost ucise in urma acestui incident” iar suspectul a fost reținut la fața locului, potrivit sursei citate.Four people…

- Un barbat inarmat a ucis vineri patru persoane si a ranit o alta, dupa ce a deschis focul intr-o piata din orasul georgian Rustavi, la 20 de kilometri de capitala Tbilisi, a anuntat Ministerul de Interne georgian, relateaza Reuters.

- Doi adolescenți au murit dupa ce au fost injunghiați sambata seara in Bristol. Banuiți de atac sunt doi barbați: unul de 44 de ani și unul de 15 ani, care sunt acum in custodia poliției, potrivit Sky News. Articolul Doi adolescenți de 15 si 16 ani, injunghiați mortal de mai multe persoane in Bristol.…

- Cel putin o persoana a murit intr-un atac armat care a avut loc in interiorul unei biserici catolice din Istanbul, cel mai mare oras ca populatie din Turcia, in timpul slujbei de duminica, au informat autoritatile turce, transmit EFE si AFP, conform Agerpres.Doi atacatori mascati au atacat duminica…

- Atac la o casa de amanet din Capitala. Un barbat mascat l-a stropit cu benzina pe angajatul casei. Surse din poliție spun ca atacatorul este acum cautat. Corina Matlinschi, jurnalist Digi24: Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din casa de amanet. Pe imagini se vede un barbat cu șapca…

- Doi atacatori palestinieni au deschis focul intr-o stație de autobuz in timpul orei de varf a dimineții, joi, la intrarea in Ierusalim, omorand cel puțin trei persoane și ranind alte opt, a anunțat poliția israeliana. Atacatorii proveneau din Ierusalimul de Est și au fost opriți de soldați in afara…

- S-au scurs 3 ani de la incendiul care a izbucnit in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, una din cele mai mari tragedii care a zguduit sistemul sanitar din Romania. Pe 14 noiembrie 2020 focul a izbucnit cu puțin inainte de ora 19:00, iar in scurt timp 10 pacienți aflați pe patul…