Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul inarmat, „nascut in 1988, a tras mai multe focuri de arma intr-o piața din orașul Rustavi”, a precizat ministerul intr-o declarație, relateaza Reuters și AFP.“Patru persoane au fost ucise in urma acestui incident” iar suspectul a fost reținut la fața locului, potrivit sursei citate.Four people…

- Au fost clipe de groaza intr-o piața locala din Rustavi, Georgia! Un barbat inarmat a deschis focul și a tras in mai multe persoane aflat in piața. Atacul s-a soldat cu patru morți și un ranit. Printre victime se numara unchiul și varul atacatorului, transmite BNN . Atacatorul a fost prins. Autoritațile…

- Barbatul inarmat, „nascut in 1988, a tras mai multe focuri de arma intr-o piața din orașul Rustavi”, a precizat ministerul intr-o declarație, relateaza Reuters și AFP.“Patru persoane au fost ucise in urma acestui incident” iar suspectul a fost reținut la fața locului, potrivit sursei citate.Four people…

- Administratorii de la Ferma Dacilor si Cornel Dinicu, retinuti in dosarul deschis in urma incendiului devastator soldat cu mai multi morti, au fost dusi, miercuri, din nou la audieri. Administratorii de la Ferma Dacilor si Cornel Dinicu, retinuti in dosarul deschis in urma incendiului devastator soldat…

- UPDATE – Unsprezece persoane, inclusiv atacatorul, au murit joi in gravul incident armat de la Universitatea Carolina din Praga, au anuntat serviciile de urgenta, citate de Reuters si AFP. Cel putin alte 30 de persoane au fost ranite, intre care noua sunt in stare grava. Un barbat a deschis focul joi…

- Un nou atac armat zguduie SUA. Un barbat inarmat a deschis focul intr-un campus al Universitații Nevada din Las Vegas (UNLV), facand mai multe victime. Un atacator a deschis focul miercuri, 6 decembrie, in campusul principal al Universitatii din Nevada, Las Vegas, omorand trei persoane si ranind o a…

- Trei persoane au fost ucise in urma uraganelor cu vant de 38 de metri pe secunda care au lovit, duminica, mai multe regiuni din Siberia rusa, noteaza Reuters. Un copac cazut a strivit mortal doua persoane in mașina lor, in orașul rus Novokuznetsk, a anunțat agenția de știri TASS. Cea de-a treia persoana…

- Inundatii in Cornul Africii: Peste 100 de morti si 700.000 de persoane stramutate din cauza fenomenului El NinoCel putin 111 persoane, dintre care 16 copii, au murit si 700.000 au fost stramutate in urma inundatiilor provocate in ultimele saptamani de ploile torentiale care au afectat Cornul Africii,…