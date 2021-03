Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA doresc plasarea sub control judiciar a Elenei Udrea, pentru a nu pleca din țara dupa ce a fost condamnata la 8 ani de inchisoare cu executare, transmite joi Antena 3. Potrivit sursei citate, cererea DNA va fi analizata vineri la Curtea de Apel București. Citește și: VIDEO Renate…

- „Pentru mine a fost un șoc. M-am intorsc in țara cu convingerea ca ceva s-a schimbat in Justiție și ca poți sa te aperi, ceea ce eu nu am facut in dosarul Gala Bute. Ca poti sa te aperi, sa aduci probe și sa demonstrezi ca acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat in…

- Curtea de Apel București a decis, azi, definitiv, ca doi dintre cei 7 agresori ai jandarmeriței Ștefania Nistor de la mitingul din 10 august 2018, sa fie condamnați la inchisoare cu executare, iar alți cinci raman cu pedepsele cu suspendare date de instanța inferioara, Judecatoria Sectorului 1. Astfel,…

- Fostul ministru Elena Udrea spune ca in dosarul in care DNA a cerut pedepse de 12 ani de inchisoare pentru ea și 15 ani de inchisoare pentru Ioana Basescu, procurorii vor pedepse mai mari decat pentru omor, viol sau pedofilie și ca acuzațiile s-ar referi la referendumul din 2009, nu la campania prezidențiala,…

- Procurorul DNA a cerut, la ultimul termen al dosarului in care Elena Udrea este judecata pentru fapte de corupție in legatura cu campania electorala din 2009, pedeapsa maxima pentru fostul ministru al Dezvoltarii. Procurorul a susținut, in pledoaria de final, ca Udrea a incercat sa denatureze tot timpul…

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție. Sentința este definitiva și nu mai poate fi atacata.…

- Elena Udrea s-a infectat cu COVID 19 și ar fi aflat acest lucru joi seara, chiar inaintea ultimului termen din procesul in care este judecata pentru corupție la Curtea de Apel București, programat pentru vineri dimineața, a declarat pentru G4Media.ro avocatul acesteia, Veronel Radulescu. Aparatorul…

- Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde…