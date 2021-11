Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din Grecia anunta ca vaccinarile cetatenilor greci (rezidenti permanenti ai tarii), care par sa fi fost facute in strainatate, si anume in Bulgaria si Romania, au intrat sub lupa verificarilor, informeaza G4media.ro. In timp ce Bulgaria doboara record dupa record in fiecare zi la mortalitate…

- Fostul ministru al Sanatații Nelu Tataru, actual consilier al premierului pe probleme de sanatate, crede ca valul 4 nu este ultimul care va chinui Romania și ca va mai exista cel puțin inca unul. Cauza este rata mica de vaccinare, deși, la inceputul campaniei, cozile și listele de așteptare indicau…

- Secțiile de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din spitale vor fi verificate la nivel național din trei in trei ore. Acțiunea fara precedent a inceput luni dimineața și se desfașoara zilnic, in intervalul 9.00 – 21.00. In afara acestui program, verificarile vor fi executate ocazional de echipajele SMURD,…

- Romania a intrat de joi seara in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov-2. Joi a fost ziua in care țara noastra a inregistrat un record absolut de cazuri de Covid-19, peste 12.000. Alaturi de Romania, in zona roșie au intrat și Republica Moldova…

- Clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, arata ca Nationala Romaniei a urcat trei locuri fata de luna trecuta, de pe 45 pe 42, dupa partidele cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord. Tricolorii, care incepeau anul pe locul 37, iar in august ajungeau pe 45,…

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic a fost publocata de CNSU. Acestea sunt grupate pe coduri de culori (roșu, galben și verde) in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Romanii care au de gand sa plece in Grecia sau in Turcia trebuie sa știe ca acestea raman in zona roșie din cauza numarului…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…