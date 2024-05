Cele mai delicioase ceaiuri din lume: Un ghid pentru iubitorii de infuzii aromate

Stiri pe aceeasi tema

- Nutriționiștii de la Centrul pentru Sanatate Publica de la Universitatea din Viena au descoperit ca persoanele din Marea Britanie care adaugau sare la majoritatea meselor lor aveau cu 41% mai multe șanse de a dezvolta cancer la stomac decat cele care foloseau acest produs cu moderație, scrie dailymail.co.uk.Studii…

- NATO ar trebui sa ia in considerare extinderea numarului de membri pentru a include națiuni din Asia-Pacific precum Japonia și Noua Zeelanda, a spus un fost comandant șef al forțelor aliate din Europa.

- Cutremurul puternic, de 7,2 grade, a lovit coasta de est a Taiwanului, langa comitatul Hualien, miercuri dimineata, ucigand noua persoane si ranind 800. Insula joaca un rol enorm in lantul global de aprovizionare cu cipuri, deoarece gazduieste cel mai mare producator de cipuri din lume, Taiwan Semiconductor…

- Un raport recent elaborat de Universitatea Tohoku indica faptul ca, pana in anul 2500, majoritatea japonezilor ar putea purta numele de familie „Sato”, care in prezent este cel mai comun nume de familie din aceasta țara asiatica. Potrivit cercetarii conduse de profesorul Hiroshi Yoshida de la Centrul…

- Oficialii japonezi din domeniul sanatatii au perchezitionat sambata o fabrica a Kobayashi Pharmaceutical, dupa ce producatorul de medicamente din Japonia a raportat cinci decese posibil legate de suplimentele alimentare care folosesc drojdie de orez rosu, a declarat un oficial citat de Reuters, informeaza…

- O decizie cruciala luata de o tanara femeie in China anilor ’60 reverbereaza in timp și spațiu pana in prezent. Cand legile naturii se dezlanțuie in mod inexplicabil sub ochii lor, un grup restrans de oameni de știința straluciți iși unește forțele cu un detectiv curajos pentru a infrunta cea mai mare…

- Potrivit unor relatari ale presei din Japonia, in anul 2022 conținutul de tritiu din apele uzate de la centralele nucleare in funcțiune din China a depașit de de noua ori concentrația din apele tratate deversate de la centrala nucleara Fukushima Daiichi. Purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei in…

- La 27 de ani, Olivia Addams este una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Și-a lansat cariera pe TikTok, dupa ce a renunțat la un job stabil dintr-o corporație, pentru a-și urma visul. A reușit sa-și faca un nume in plan internațional, unde piese de-ale sale au fost in fruntea topurilor…