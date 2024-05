Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision 2024. Ce țari au trecut de prima semifinala! VIDEO Marți seara, la Malmo, s-a desfașurat prima semifinala Eurovision 2024. Un numar de 15 țari au intrat in concurs, insa doar 10 dintre ele s-au calificat pentru Finala din 11 mai. Printre acestea nu se numara și Republica Moldova. Romania…

- BNR ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a decide prima reducere a costului creditului din ultimii trei ani, deoarece inflatia nu incetineste atat de rapid pe cat se prognoza iar riscurile raman ridicate, a declarat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Centrale pentru…

- Consiliul de Administrație al FRH a aprobat solicitarea selecționerului naționalei masculine, George Buricea, pentru ca extrema stanga de la CSM Constanța, croatul Valentino Ravnic, sa devina eligibil pentru Romania. # Tot in ședința de joi, a picat la vot solicitarea clubului Potaissa Turda pentru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, pe 4 aprilie, sa mentina rata dobanzii de politica monetara... The post POLITICA MONETARA IN ROMANIA BNR a decis sa mențina dobanda cheie la 7% pe an first appeared on Informatia Zilei .

- Romania este una dintre tarile UE cu cele mai mici cresteri de pret la locuinte in perioada 2010-2023, de 25%, jumatate din media europeana, dar chiriile s-au majorat in acelasi interval cu 45-50%, arata datele publicate joi de Eurostat. In privinta preturilor la apartamente, cresteri mai mici decat…

- Consiliul de Administrație al Grupului Electrica a aprobat valoarea consolidata a planul de investiții (CAPEX) pentru anul 2024, in suma totala de peste 1,12 miliarde lei, 878 milioane lei reprezentand planul financiar anual pentru investițiile Distribuție Energie Electrica Romania (DEER), membra a…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale ”Posta Romana” a aprobat o crestere a fondului de salarii la nivelul maxim prevazut de lege, respectiv cu aproximativ 105 milioane de lei, in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe 2024 inaintata Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii…

