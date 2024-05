Eurovision 2024. Ce țari au trecut de prima semifinala! VIDEO Marți seara, la Malmo, s-a desfașurat prima semifinala Eurovision 2024. Un numar de 15 țari au intrat in concurs, insa doar 10 dintre ele s-au calificat pentru Finala din 11 mai. Printre acestea nu se numara și Republica Moldova. Romania nu participa la Eurovision anul acesta. Asta dupa ce, la inceputul anului, Consiliul de Administrație al SRTv a votat negativ in vederea participarii țarii noastre la ediția din acest an a concursului. Iata in continuare țarile calificate dupa prima semifinala! Cipru: Silia Kapsis – „Liar” Serbia: Teya…