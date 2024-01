Probleme cadastrale și echipamente defecte la Termocentrala Ișalnița La o sucursala din Complexul Energetic Oltenia sunt probleme cadastrale care impiedica noi investiții. Astfel, la Termocentrala de la Ișalnița au fost programate acțiuni de promovare a unor investiții și este necesara verificarea unor acte cadastrale pentru a stabili exact situația proprietații in baza carților funciare existente. Este de amintit ca pe amplasamentul depozitului de zgura și cenușa mal stang se va construi un parc fotovoltaic. Este necesara rezolvarea problemelor de proprietate pentru traseul cablurilor de transport energie pentru obținerea certificatului de urbanism. Potrivit Complexului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

