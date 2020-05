Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale va analiza, marți, presupuse incalcari ale legislației UE privind timpul de lucru, sanatatea și siguranța muncitorilor transfrontalieri. Europarlamentarii vor analiza daca le-au fost respectate drepturile lucratorilor sezonieri și transfrontalieri…

- Angajatii sezonieri din tarile Uniunii Europene vor putea merge in Franta daca obtin un contract de munca si respecta masurile sanitare impuse in contextul pandemiei, anunta ministrul francez al Agriculturii, Didier Guillaume, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Agricultura Frantei…

- Charles Grant, directorul Centre for European Reform, un think-tank independent, care cauta soluții de imbunatațire a politicilor europene, atrage atenția ca pandemia de coronavirus ar putea schimba Europa - și nu neaparat in bine. Grant a identificat pentru The Guardian șase tendințe care ar putea…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a solicitat, luni, printr-o scrisoare, interventia Avocatului Poporului de la nivelul Uniunii Europene pentru apararea drepturilor muncitorilor sezonieri romani. "Protejarea muncitorilor romani care s-au deplasat in alte state europene pentru contracte sezoniere…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a solicitat, luni, printr-o scrisoare, interventia Avocatului Poporului de la nivelul Uniunii Europene pentru apararea drepturilor muncitorilor sezonieri romani.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a solicitat, luni, printr-o scrisoare, interventia Avocatului Poporului de la nivelul Uniunii Europene pentru apararea drepturilor muncitorilor sezonieri romani.

- Tarile membre ale Uniunii Europene care incalca statul de drept in numele gestionarii crizei provocate de COVID-19 vor trebui sa raspunda in fata Consiliului European, a avertizat luni seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, informeaza France Presse, citata de Agerpres. “Aceasta problema se…

- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS. "Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul…