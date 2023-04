Primul plasture cu testosteron destinat femeilor la menopauză Un recent studiu promoveaza efectul pozitiv al unui plasture cu testosteron asupra libidoului femeilor care prezinta simptome de menopauza. Se știe ca nivelul acestui hormon scade foarte mult dupa menopauza, cu consecințe asupra libidoului. Cercetatorii de la Universitatea Warwick (Regatul Unit) au testat un plasture care permite creșterea nivelului testosteronului cu scopul de a stimula libidoul femeilor la menopauza. In prezent, nu exista plasturi cu eliberare de testosteron aprobat cu aceasta indicație pentru femei. Testele vor incepe in aceasta toamna și vor fi coordonate de profesorul David… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

